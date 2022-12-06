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- Апартаменты №MER-A606 138 м² в Дубае
Апартаменты №MER-A606 138 м² в Дубае Marriott Residences
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Лифты
Скоростные лифты
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Площадка для барбекю
Дополнительно
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Новый жилой комплекс высотой 26 этажей в развитом районе Al Barsha. Наслаждайтесь невероятными удобствами, комфортом и захватывающим видом на Дубай. На выбор предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с дизайнерской отделкой, встроенной корпусной мебелью и кухонной техникой. Из окон открываются панорамные виды на Dubai Marina, Burj Al Arab, Dubai Hills, Burj Khalifa. Резидентам комплекса доступны: открытый бассейн и зона отдыха у воды, тренажерный зал, сауна, паровая баня, рестораны, кафе, лаунж-бары, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, детский клуб и паркинг. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Дорога до районов Business Bay и Downtown Dubai займет не более 25 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодорог Al Khail Road и Sheikh Mohamed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 25-30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.Подробнее