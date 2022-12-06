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Апартаменты №Nobles-3613 124 м² в Дубае Nobles Tower

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Nobles Residential Tower

График платежей*

При бронировании

5%

185 486 AED
При оформлении договора

15%

556 458 AED
+

4%

148 389 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

741 944 AED
При передаче

10%

370 972 AED
После передачи

50%

1 854 860 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания
107587 м²
Количество корпусов 1
Количество апартаментов 33
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2024
Старт продаж 1 кв. 2020
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Площадь участка 3405 м²
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 33
Стоимость от 2 469 572 AED
Корпус Nobles Tower Apartment

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 800 м
Магазин 1 км
Медицинский центр 3 км
Море 8 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 37 м² до 265 м²
Застройщик Tiger Real Estate
Кол-во спален от 1 до 3

Современная башня в престижном районе Business Bay с потрясающими видами на Dubai Canal и центр города. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая, а также наслаждайтесь размеренным образом жизни и удобствами международного уровня не выходя из дома. Здание высотой 53 этажа включает 549 апартаментов с 1-3 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. Окна от пола до потолка пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг. Рядом находятся школа Hartland International School, супермаркеты Alrayhan Mini Mart, Royal Bay Minimart, Bestmart и New Way Grocery, торговые центры Dubai Mall и Mall of the Emirates, рестораны The Host, Privilege и Piccolo Mondo Bay. За 10-25 минут можно доехать до театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa и отель-паруса Burj Al Arab. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автотрассы Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. В 10 минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта RBC Tower. За 20 минут можно добраться до международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 8 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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