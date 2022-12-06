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- Апартаменты №Nobles-4504 150 м² в Дубае
Апартаменты №Nobles-4504 150 м² в Дубае Nobles Tower
График платежей*
5%222 020 AED
15%666 061 AED
4%
20%888 081 AED
10%444 040 AED
50%2 220 202 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Сад
Прогулочная зона
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Современная башня в престижном районе Business Bay с потрясающими видами на Dubai Canal и центр города. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая, а также наслаждайтесь размеренным образом жизни и удобствами международного уровня не выходя из дома. Здание высотой 53 этажа включает 549 апартаментов с 1-3 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. Окна от пола до потолка пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг. Рядом находятся школа Hartland International School, супермаркеты Alrayhan Mini Mart, Royal Bay Minimart, Bestmart и New Way Grocery, торговые центры Dubai Mall и Mall of the Emirates, рестораны The Host, Privilege и Piccolo Mondo Bay. За 10-25 минут можно доехать до театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa и отель-паруса Burj Al Arab. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автотрассы Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. В 10 минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта RBC Tower. За 20 минут можно добраться до международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 8 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.Подробнее