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Апартаменты №OPLZ-A-F01-101 232 м² в Дубае Opalz

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 2, Umm Suqeim Street, 2A

График платежей*

При оформлении договора

4%

109 480 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

1 642 200 AED
После передачи

40%

1 094 800 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 6
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2025
Этажность
23
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 6
Стоимость от 1 990 000 AED
Корпус Opalz

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Джакузи

Тренажерный зал

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 2 км
Магазин 850 м
Медицинский центр 1 км
Метро 700 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 70 м² до 319 м²
Застройщик Danube Properties
Кол-во спален

Башни-близнецы с апартаментами в деловом районе Dubai Science Park. Наслаждайтесь размеренным образом жизни вблизи знаковых достопримечательностей города. В комплексе представлены студии, апартаменты и дуплексы с 1-3 спальнями. Во всех лотах установлена система «умный дом», которая позволит управлять системой освещения и работой бытовой техники даже на расстоянии. Большие панорамные окна наполняют апартаменты солнечным светом и открываются захватывающие виды на культовый городской пейзаж Дубая и парки. Некоторые апартаменты с частными бассейнами и рабочими кабинетами. На территории комплекса доступен широкий спектр удобств: бассейны, беговая дорожка, оздоровительный центр с баней, сауной, SPA-зоной и кабинетом для процедур, лаундж-бар, детская площадка, тренажерные залы, зоны барбекю, площадка для йоги, джакузи, магазины и рестораны. В непосредственной близости работают медицинские клиники Mediclinic Parkview Hospital и Neuro Spinal Hospital, а также супермаркеты Carrefour Market, Choice Mart и Rightbay. За 15 минут можно доехать до крупных торговых центров: Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Grand City Mall и Cityland Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Umm Suqeim Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Рядом с домом находятся станции метро Dubai Science Park, City Center 1, Dubai Science Park и City Center 2. Живите в окружении природы В соседнем районе Arjan Dubailand расположена ключевая достопримечательность Дубая – сад Miracle Garden. Парк цветов уникален в первую очередь тем, что располагается на территории мертвой пустыни, вдали от береговой части эмирата. Качественная отделка В апартаментах выполнена дизайнерская отделка с использованием мрамора и металлических деталей. Установлены светильники необычной формы и многоуровневая подсветка для максимального комфорта жильцов. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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