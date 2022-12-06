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Апартаменты №P15 98 м² в Дубае Golf Grand

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khail Road, 199/10

График платежей*

При бронировании

10%

232 000 AED
При оформлении договора

4%

92 800 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

1 856 000 AED
При передаче

10%

232 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 11
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2027
Старт продаж 1 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 11
Стоимость от 1 990 000 AED
Корпус Golf Grand Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 1 км
Магазин 400 м
Медицинский центр 1 км
Море 11 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 98 м² до 186 м²
Застройщик Emaar Properties PJSC
Кол-во спален

Высотная башня в озелененном районе Dubai Hills Estate. Живите в месте, наполненном спокойствием и уютом, а также наслаждайтесь панорамными видами на гольф-поле Dubai Hills Golf Course и ухоженные парки. Здесь вы сможете почувствовать себя в самом сердце города и в то же время вдали от шума и суеты. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, функциональными планировками, качественной отделкой и материалами нейтральных оттенков, тщательно отобранными за их эстетические качества и эффективность. Полные света открытые пространства, ванные комнаты с сантехникой, панорамные окна в пол – все это позволяет использовать пространство по вашему усмотрению. Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся infinity-бассейн с террасой, игровая зона, фитнес-центр, многоцелевой зал, паркинг, торговые заведения, открытая площадка для проведения мероприятий и зона барбекю. За 5-10 минут можно доехать до супермаркета Geant Express, школы GEMS International School, больницы King's College Hospital London, торгового центра Dubai Hills Mall. Развитая транспортная сеть Стратегически расположенный между Downtown Dubai и Dubai Marina, окруженный улицей Al Khail Road, район обеспечивает быстрый доступ к популярным местам и главным достопримечательностям города. До Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Качественная отделка Дизайн-проект апартаментов выполнен в стиле современной классики. Все лоты укомплектованы встроенными шкафами и качественной сантехникой. В отделке использовали керамогранит и ламинированные жалюзи с меламиновым каркасом. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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