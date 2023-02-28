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Апартаменты №P209 121 м² в Дубае Canal Heights

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 15/1

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 124
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2026
Старт продаж 1 кв. 2023
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 124
Стоимость от 1 247 000 AED
Корпус Canal Heights Tower 2

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 300 м
Магазин 650 м
Медицинский центр 2 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 40 м² до 3991 м²
Застройщик Damac Properties
Кол-во спален

Новый проект с эксклюзивным дизайном от ювелирного дома De Grisogono на берегу Dubai Water Canal. Откройте для себя динамичный образ жизни и всегда находитесь в центре культурных, деловых и развлекательных событий Дубая. Комплекс насчитывает 376 брендированных студий и апартаментов с 1-2 спальнями, функциональными пространствами, потолками 3,4 метра. Апартаменты оборудованы просторными балконами, которые можно обустроить как дополнительное место для отдыха. Из окон открывается потрясающий вид на окружающую среду, живописный канал и знаменитый район Business Bay. На территории комплекса доступны: пейзажный бассейн, озелененная зона отдыха, тренажерный зал, детская площадка, теннисный корт. На цокольном этаже находится паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле расположены супермаркеты Choithrams Bay Square, West Zone Fresh Supermarket и Spinnneys, детский сад Blossom Downtown Nursery Dubai, фитнес-центр UFC GYM Business Bay, кафе THE KANA CAFE. На таком же расстоянии находятся благоустроенные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, где вы сможете провести время всей семьей. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится на пересечении Marasi Dr и Al Asayel St, что позволит быстро доехать до любой точки города. В непосредственной близости расположены автобусные остановки Bay Square 2 и Bay Square 1. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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