ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Апартаменты №P4-A4602 249 м² в Дубае Peninsula Four, The Plaza

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 1

График платежей*

При оформлении договора

20%

1 421 600 AED
+

4%

284 320 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

1 421 600 AED
При передаче

60%

4 264 800 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 13
Этажность
52
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 13
Стоимость от 7 108 000 AED
Корпус Peninsula 4, The Plaza Tower 2

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Спорт

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 450 м
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км
Метро 1 км
Море 6 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 92 м² до 1948 м²
Застройщик Select Group
Кол-во спален

Peninsula Four, The Plaza состоит из двух 52-этажных небоскребов с роскошными резиденциями в самом сердце Business Bay, вблизи живописной набережной. По-настоящему сказочное сообщество, окруженное величественным Dubai Canal, – это новый островок безмятежности и спокойствия. Башни включают уютные студии и апартаменты с 1-4 спальнями. На уровне подиума расположены таунхаусы с 3-4 спальнями. Каждый лот будет дополнен панорамными окнами от пола до потолка, откуда открываются потрясающие виды на живописный горизонт Дубая и оживленную набережную. Жители смогут наслаждаться развитой инфраструктурой не выходя из дома. На территории расположены фитнес-центры, ландшафтные парки и места для отдыха, беговые дорожки, теннисные корты, зоны для игры в сквош, баскетбольные площадки и скейт-парк. Одна из главных особенностей проекта – ухоженная набережная с кафе, ресторанами, магазинами и салонами красоты. В пешей доступности находятся ресторан The Larder, кафе Mezcaleria Dubai и Costa Coffee. За 5 минут можно доехать до медицинской клиники Emirates Hospital Clinics, детские сады Hummingbird Nursery и Blossom Business Bay Nursery. Развитая транспортная сеть Недалеко от дома находится выезд к автомагистралям Marasi Drive, Ras Al Khor Road, First Al Khail St и Sheikh Zayed Road. В пешей доступности расположены автобусные остановки Clover Bay Tower 1 и 2, Lillian Tower 2 и The Binary Tower, а также станция метро Business Bay. Вблизи достопримечательностей В 10 минутах на автомобиле расположен небоскреб Burj Khalifa с самыми высокими смотровыми площадками и модными ресторанами, а также поющие фонтаны и крупный торговый центр Dubai Mall. Любители музыки могут посетить известный театр Dubai Opera. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

Подробнее

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации