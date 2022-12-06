ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Апартаменты №ReemanLiving-4B-01-06 73 м² в Абу-Даби Reeman Living

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Shamkhah, SH36

График платежей*

При оформлении договора

5%

41 365 AED
+

2%

16 546 AED
До даты ввода в эксплуатацию

35%

289 555 AED
При передаче

60%

496 380 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 8
Количество апартаментов 57
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2026
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 57
Стоимость от 722 554 AED
Корпус Reeman Living Apartments 4B

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Тренажерный зал

Территория

Прогулочная зона

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа 4 км
Магазин 3 км
Медицинский центр 4 км

О жилом комплексе

Корпуса 8
Площадь квартир от 48 м² до 105 м²
Застройщик Aldar Properties PJSC
Кол-во спален

Современное комьюнити в составе городской коллекции Living в районе Al Shamkha. Найдите свое уютное пространство для жизни недалеко от центра Абу-Даби и наслаждайтесь главными достопримечательностями Yas Island. В рамках первой фазы представлено 630 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Лоты с 2-3 спальнями оборудованы просторными балконами, откуда открываются живописные виды на окружающую местность. Жители комплекса смогут выбрать одну из двух цветовых гамм для внутренней отделки, дизайнерские элементы и удобные места для хранения. Жителям доступен роскошный образ жизни: игровая площадка, открытая терраса, многоцелевые пространства, велосипедные и беговые дорожки, магазины, рестораны, школы, общественные центры, мечети и фитнес-центры. За 10-15 минут можно доехать до детского сада Al Jeel Kindergarten, торгового центра Makani Mall Al Shamkhah, школ Mohammad Bin Al Qasim School и Virginia International Private School, кафе Noor Al Fajr Cafeteria и Socius Bakery & Cafe. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к автотрассе Sheikh Maktoum Bin Rashid Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Abu Dhabi International Airport можно доехать за 15 минут. Особенность комплекса – экологичность Один из немногих комплексов, где используются технологии «зеленого» строительства, экологичные конструкции и энергоэффективные светильники. Апартаменты оснащены оборудованием для экономии воды и электроэнергии. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

Подробнее

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации