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Апартаменты №RES-706 181 м² в Дубае Residence 110

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 34/1

График платежей*

При оформлении договора

25%

877 750 AED
+

4%

140 440 AED
После передачи

75%

2 633 250 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 21
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2019
Этажность
20
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 21
Стоимость от 1 924 000 AED
Корпус Residence 110

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Транспортная доступность

Общественный транспорт 950 м
Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 4 км
Метро 2 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 94 м² до 277 м²
Застройщик Select Group
Кол-во спален

Современный проект с захватывающими видами на знаменитый небоскреб Burj Khalifa и отель-парус Burj Al Arab в самом сердце Business Bay. Изысканная архитектура в сочетании с деталями интерьера задает позитивный тон и в то же время создает гостеприимную атмосферу. Жилая башня высотой 20 этажей включает студии, апартаменты с 1-3 спальнями и панорамным остеклением. Во всех лотах качественная отделка с необходимой бытовой техникой и встроенными шкафами. На территории комплекса доступны бассейн с зонами отдыха и спортивный зал. За 5-10 минут можно доехать до театра Dubai Opera, торгового центра Dubai Mall, небоскреба Burj Khalifa. Посетив крупнейший в стране торговый центр Dubai Mall, жители получат доступ к большому количеству бутиков, ресторанов, кинотеатру, обширной развлекательной зоне с ледовым катком Dubai Ice Rink и водному зоопарку Dubai Aquarium & Underwater Zoo. Дорога до знаменитых районов Dubai Design District займет 7 минут, до финансового центра DIFC – 10 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи шоссе Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечит легкий доступ к востребованным локациям Дубая. За 15 минут можно доехать до Международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 8 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

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