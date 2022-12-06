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Апартаменты №SE-V 119 781 м² в Дубае Hartland II Villas

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

График платежей*

При бронировании

2%

479 563 AED
При оформлении договора

8%

1 918 253 AED
+

4%

959 126 AED
До даты ввода в эксплуатацию

70%

16 784 713 AED
При передаче

20%

4 795 632 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 24
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 24
Стоимость от 22 716 153 AED
Корпус Hartland II Villas

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 4 км
Магазин 4 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 781 м² до 1573 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Новый проект закрытого типа в престижном районе Sobha Hartland II. Наслаждайтесь спокойствием и атмосферой морского курорта в окружении живописных садов и пейзажей, а также пользуйтесь удобствами международного уровня не выходя из дома. В первой очереди продаж представлена эксклюзивная коллекция вилл с 5 спальнями, частным бассейном, ухоженным участком с садом, лифтом и паркингом на 3 автомобиля. Планировками предусмотрены комната для прислуги и просторная терраса, которая подарит дополнительный комфорт жителям. Все лоты сдаются с качественной отделкой и меблировкой. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: пышные зеленые насаждения, общественный клуб, беговые и велосипедные дорожки, зона для занятий йогой, площадка для занятий фитнесом и игровой зоной для детей. Особенное место занимает собственная кристальная лагуна с возможностью занятия водным видом спорта. В 15-30 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Frame и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен на пересечении главных дорог Ras Al Khor Rd и Al Ain-Dubai Rd, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до районов Business Bay и Downtown Dubai займет не более 15 минут. В 20-35 минутах от комплекса находятся Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 7 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в стиле хай-тек. Дома отличаются ровными крышами, панорамными окнами, балконами со стеклянными ограждениями. Фасады светлых оттенков. Функциональные пространства На 1 этаже предусмотрены: прихожая, гостиная, ванная комната, комната для водителя и персонала, гостевая спальня с гардеробной и ванной комнатами, 2 кухни. На 2 этаже: 4 спальни с гардеробной, ванной комнатой и балконом, семейная комната отдыха. На 3 этаже: терраса, спальня с ванной и гардеробной комнатами, балконом. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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