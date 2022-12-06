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- Апартаменты №Seslia-2008 64 м² в Дубае
Апартаменты №Seslia-2008 64 м² в Дубае Seslia Tower
График платежей*
10%98 695 AED
4%
50%493 476 AED
10%98 695 AED
30%296 086 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Теннисный корт
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Современная 32-этажная башня в тихом семейном комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT), вблизи главных достопримечательностей Дубая. Ощутите новый образ жизни и наслаждайтесь эксклюзивными удобствами изо дня в день. Жилой комплекс насчитывает 360 студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты сдаются с эргономичными пространствами и качественной отделкой. Из окон открываются потрясающие виды на окружающую местность и остров Palm Jumeirah. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн, спортивные площадки, паровая баня и сауна, детские и площадки для мероприятий, паркинг. В непосредственной близости находятся супермаркеты, детский сад Jumeirah, медицинская клиника Springs, торговый центр Al Khail Avenue - Nakheel Malls. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро выехать на трассы Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более получаса. Живите в окружении природы В 16 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. Парк цветов уникален в первую очередь тем, что располагается на территории мертвой пустыни, вдали от береговой части эмирата. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.Подробнее