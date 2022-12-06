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Апартаменты №Seslia-2808 64 м² в Дубае Seslia Tower

24/1, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

97 639 AED
При оформлении договора

4%

39 055 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

488 193 AED
При передаче

10%

97 639 AED
После передачи

30%

292 916 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 8
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2025
Старт продаж 4 кв. 2022
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 8
Стоимость от 926 245 AED
Корпус Seslia Tower Apartment

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Теннисный корт

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 550 м
Магазин 1 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 35 м² до 187 м²
Застройщик Tiger Real Estate
Кол-во спален от 1 до 2

Современная 32-этажная башня в тихом семейном комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT), вблизи главных достопримечательностей Дубая. Ощутите новый образ жизни и наслаждайтесь эксклюзивными удобствами изо дня в день. Жилой комплекс насчитывает 360 студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты сдаются с эргономичными пространствами и качественной отделкой. Из окон открываются потрясающие виды на окружающую местность и остров Palm Jumeirah. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн, спортивные площадки, паровая баня и сауна, детские и площадки для мероприятий, паркинг. В непосредственной близости находятся супермаркеты, детский сад Jumeirah, медицинская клиника Springs, торговый центр Al Khail Avenue - Nakheel Malls. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро выехать на трассы Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более получаса. Живите в окружении природы В 16 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. Парк цветов уникален в первую очередь тем, что располагается на территории мертвой пустыни, вдали от береговой части эмирата. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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