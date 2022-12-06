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Апартаменты №SO-C1209 99 м² в Дубае Sobha One

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Ras Al Khor Industrial 1, 5 Street, 112P

График платежей*

При бронировании

2%

44 009 AED
При оформлении договора

8%

176 034 AED
+

4%

88 017 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 100 214 AED
При передаче

40%

880 172 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 5
Количество апартаментов 877
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
59, 47
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 877
Стоимость от 1 594 648 AED
Корпус Sobha One Tower C

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Медицинский центр

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 750 м
Средняя школа 4 км
Магазин 4 км
Медицинский центр 5 км

О жилом комплексе

Корпуса 5
Площадь квартир от 50 м² до 294 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Жилой комплекс из 5 соединенных между собой башен в составе Sobha Hartland в районе Ras Al Khor. В проекте гармонично сочетаются красота парков и ландшафтных садов с первоклассными городскими удобствами. В состав комплекса входит 2700 апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Лоты сдаются с отдельной комнатой для персонала, а некоторые планировки дополнены кабинетами для максимального комфорта и удобства. Из окон открываются виды на заповедник Ras Al Khor, небоскреб Burj Khalifa и Downtown Dubai. Центральным местом в проекте выступает поле для гольфа Pitch & Putt, рассчитанное на 18 лунок. К услугам резидентов комплекса представлены: беговые дорожки, тренажерный зал, парк, фитнес-центр, бассейны, игровые площадки, зоны барбекю и пруды. Международные школы и детские сады Blue Bird Nursery – Nad Al Hammar и The City School International расположены в 10-15 минутах на автомобиле. На таком же расстоянии находятся торговые центры Avenue Mall, Nad Al Sheba Mall, Marhaba Mall и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Проект находится недалеко от автомагистралей Ras Al Khor Road и Nadd Al Hammar Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до знаменитых районов Business Bay, Downtown Dubai и DIFC займет 15-20 минут. В 30 минутах на автомобиле находится аэропорт Dubai International Airport (DXB). Функциональные пространства Все планировки лотов включают прачечную или кладовую. Апартаменты с 3-4 спальнями оборудованы дополнительной комнатой для персонала, а некоторые из них дополнены рабочим кабинетом. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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