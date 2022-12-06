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Апартаменты №SSH-C2904 222 м² в Дубае SeaHaven

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 1/44

График платежей*

При бронировании

20%

2 012 682 AED
При оформлении договора

4%

402 536 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

6 038 046 AED
При передаче

20%

2 012 682 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 3
Количество апартаментов 258
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
65, 49, 55
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 258
Стоимость от 3 113 235 AED
Корпус SeaHaven Tower C

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 6

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 270 м
Средняя школа 4 км
Магазин 550 м
Медицинский центр 2 км
Метро 1 км
Море 350 м

О жилом комплексе

Корпуса 3
Площадь квартир от 78 м² до 508 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Современный комплекс из трех зданий, вдохновленных ветром и морем, на побережье в Dubai Harbour. Наслаждайтесь потрясающими видами на Арабский залив, Dubai Eye, Palm Jumeirah, гавань и панораму Dubai Marina. Новый проект включает апартаменты с 1-3 спальнями. Апартаменты отличаются современной отделкой, включая панорамные окна во всю стену с двойным остеклением и систему «Умный дом». Для удобства жителей и их гостей на территории находятся детская площадка и несколько игровых комнат, скейт-парк, клубный лаунж, зона барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, многоцелевой зал, беговая дорожка, площадка для йоги и медитации, оздоровительный клуб с сауной и парной, бассейны, заведения F&B и магазины. За 20 минут на автомобиле можно доехать до центра Дубая со знаменитым небоскребом Burj Khalifa, торговым центром Dubai Mall и районом Business Bay. Развитая транспортная сеть В непосредственной близости находится выезд к автодороге King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, чуть дальше расположена главная автотрасса Дубая – Sheikh Zayed Road. Это отличная возможность добраться до главных точек города в пределах 40 минут. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс выгодно отличается футуристической архитектурой, вдохновленной роскошными яхтами, а также эксклюзивным дизайном – изогнутыми фасадами, которые напоминают паруса. Качественная отделка В отделке апартаментов использовали дубовый паркет, керамогранит, мраморные столешницы. Во всех лотах установлена современная бытовая техника европейских производителей. Кухни оснащены фурнитурой Miele. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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