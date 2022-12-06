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Апартаменты при отеле №THOE2-PF-2107 69 м² в Дубае Portofino Hotel

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, World Islands

График платежей*

При бронировании

30%

988 300 AED
При оформлении договора

4%

131 773 AED
После передачи

70%

2 306 034 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2023
Этажность
4, 4
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты при отеле
Количество лотов 7
Стоимость от 3 200 753 AED
Корпус Felicita

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Море 10 м

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 42 м² до 91 м²
Застройщик The Heart of Europe
Кол-во спален 1

Первый 5-звездочный семейный отель на главном европейском острове The World Islands. Откройте для себя курортный образ жизни, вдохновленный итальянской архитектурой, а также наслаждайтесь потрясающими видами на море и горизонт Дубая. Курортный комплекс состоит из трех тематических зон, олицетворяющих очарование Италии: Bellissima, Dolce Vita и Felicita. Гостиничные апартаменты с 2-3 спальнями оснащены комнатами для хранения вещей, детской спальней и игровой комнатой. На территории созданы все условия для жизни и отдыха: вестибюль с 514 аквариумами, детский клуб, SPA-салон и лаунж-зал La Donna, 5 бассейнов, включая бассейн олимпийского размера. Прямой доступ к семейной зоне Rainbow Beach. Особенность комплекса – жизнь вдали от суеты города Расположение на островах World Islands позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием. Острова не имеют прямого дорожного сообщения с материковой частью Дубая, поэтому добраться сюда можно только воздушным или морским путем. Надежный застройщик Kleindienst Group – застройщик, который за 20 лет работы смог стать одним из самых быстрорастущих в Дубае. Компания имеет эксклюзивный портфель международной недвижимости в Австрии, Дубае, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Пакистане, Сейшельских островах и Южной Африке. Более 1000 сданных проектов.

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