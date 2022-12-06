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- Апартаменты №UOT-31-3102B 172 м² в Дубае
Апартаменты №UOT-31-3102B 172 м² в Дубае Urban Oasis
График платежей*
4%
40%1 886 111 AED
60%2 829 166 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Новый проект под брендом итальянского дизайнерского дома Missoni на побережье Dubai Canal – настоящий оазис в деловом центре города. Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь исключительным уровнем комфорта. На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Планировками предусмотрены главная спальня, ванная комната, прачечная, гардеробная и полностью оборудованная кухня. Пентхаусы оснащены частными лифтами. Все лоты укомплектованы качественной сантехникой и украшены элементами декора от Missoni. Из апартаментов открываются виды на набережную канала и горизонт Дубая. В 5-10 минутах на автомобиле находятся салон красоты Hair Avenue Beauty Salon, магазин FMART SUPERMARKET, рестораны Hotel Cartagena Restaurant и Weslodge Saloon, аптека LIFE Pharmacy, торговый центр Bay Avenue Mall. В окружении парки South Ridge Park, Safa Park, Bay Avenue Park и Burj Park by Emaar. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Рядом находятся станции метро Business Bay Metro Station и the Burj Khalifa/Dubai Mall Metro Station. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 5 минутах от комплекса. За 15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.Подробнее