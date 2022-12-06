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Апартаменты №UOT-31-3102B 172 м² в Дубае Urban Oasis

Urban Oasis, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При оформлении договора

4%

188 611 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

1 886 111 AED
При передаче

60%

2 829 166 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания
86496 м²
Количество корпусов 1
Количество апартаментов 3
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2023
Старт продаж 4 кв. 2017
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Площадь участка 5565 м²
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 3
Стоимость от 3 167 047 AED
Корпус Urban Oasis Apartment

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 2 км
Метро 1 км
Море 5 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 35 м² до 289 м²
Застройщик Dar Al Arkan
Кол-во спален от 1 до 4

Новый проект под брендом итальянского дизайнерского дома Missoni на побережье Dubai Canal – настоящий оазис в деловом центре города. Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь исключительным уровнем комфорта. На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Планировками предусмотрены главная спальня, ванная комната, прачечная, гардеробная и полностью оборудованная кухня. Пентхаусы оснащены частными лифтами. Все лоты укомплектованы качественной сантехникой и украшены элементами декора от Missoni. Из апартаментов открываются виды на набережную канала и горизонт Дубая. В 5-10 минутах на автомобиле находятся салон красоты Hair Avenue Beauty Salon, магазин FMART SUPERMARKET, рестораны Hotel Cartagena Restaurant и Weslodge Saloon, аптека LIFE Pharmacy, торговый центр Bay Avenue Mall. В окружении парки South Ridge Park, Safa Park, Bay Avenue Park и Burj Park by Emaar. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Рядом находятся станции метро Business Bay Metro Station и the Burj Khalifa/Dubai Mall Metro Station. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 5 минутах от комплекса. За 15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

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