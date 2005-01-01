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Апартаменты №WH407 156 м² в Дубае The Sterling House

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 7/1A

График платежей*

При бронировании

10%

376 307 AED
При оформлении договора

4%

150 523 AED
До даты ввода в эксплуатацию

35%

1 317 075 AED
При передаче

15%

564 461 AED
После передачи

40%

1 505 228 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 11
Этажность
25, 25
Высота потолков 3 м
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты, Таунхаус
Количество лотов 12
Стоимость от 1 306 615 AED
Корпус The Sterling West House

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 650 м
Средняя школа 500 м
Магазин 700 м
Медицинский центр 1 км
Метро 2 км
Море 6 км

О жилом комплексе

Корпуса 2
Площадь квартир от 44 м² до 277 м²
Застройщик Omniyat Properties
Кол-во спален

Две высотные башни-близнецы East House и West House в самом сердце делового района Business Bay. Живите в центре культурной жизни Дубая и в то же время наслаждайтесь потрясающими видами на окружающий пейзаж и залив Dubai Creek. Комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаусы и таунхаусы с 4 спальнями. Планировками предусмотрены просторные спальни, ванные комнаты, кухни с барной стойкой, стильные гардеробные и встроенные шкафы. Высокие потолки 3 метра подарят ощущение свободы, а панорамные окна откроют восхитительные виды на Burj Khalifa и Downtown Dubai. На территории комплекса доступны: консьерж-сервис, 30-метровый открытый бассейн, ландшафтные сады с прогулочными и развлекательными зонами, многофункциональное помещение, современный тренажерный зал. В 5-15 минутах на автомобиле находятся учебное заведение Express English Language Center, супермаркет Spinneys, детский сад Blossom Downtown Nursery и медицинский центр Amana Healthcare. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от шоссе Al Khail Road, Sheikh Zayed Road и Emirates Road, что позволит добраться до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Качественная отделка Архитектурный проект отвечает высоким стандартам качества и роскоши. На полу уложен мрамор по всей площади. На кухне установлены кварцевые столешницы, барная стойка и брендовая техника. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

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