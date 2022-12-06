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Апартаменты №WO-406 214 м² в Дубае Waves Opulence

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1

График платежей*

При бронировании

2%

85 531 AED
При оформлении договора

8%

342 126 AED
+

4%

171 063 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

2 138 286 AED
При передаче

40%

1 710 628 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 11
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2025
Этажность
33
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 11
Стоимость от 2 854 009 AED
Корпус Waves Opulence

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Аптека

Транспортная доступность

Средняя школа 800 м
Магазин 450 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 97 м² до 353 м²
Застройщик Sobha Realty
Кол-во спален

Роскошная башня на набережной кристальной лагуны в составе микрорайона Sobha Hartland, в центре MBR City. Лучшее место для жизни вдали от городской суеты, где вы сможете наслаждаться уютом и спокойствием всей семьей. На выбор в комплексе апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4 спальнями. Апартаменты оборудованы 1 или 2 балконами, а также в зависимости от планировки кабинетами и комнатами для персонала с индивидуальной ванной комнатой. Из окон открываются панорамные виды на центр города, набережную и заповедник Ras Al Khor. В распоряжении жителей находятся бассейн infinity, тренажерные залы, зона для йоги, ландшафтный сад, детская площадка, крытый паркинг. В пешей доступности расположены аптеки Supercare Pharmacy – Sobha Hartland и Aster Pharmacy 170, чуть дальше – детские сады Blossom Design District Nursery и Kinder Castle Nursery Meydan. В 15 минутах от комплекса – магазин Spinneys HQ – Meydan, F&B-заведения Madera Restaurant, Flave Restaurant, Tendain Cafe и Hola Rooftop, гольф-поле The Track, Meydan Golf. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain – Dubai Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 15 минут можно доехать до Downtown Dubai и Dubai International Airport (DXB), за 40 минут – до АІ Maktoum International Airport (DWC). Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Качественная отделка Интерьер апартаментов выполнен в современном стиле с преобладанием светлых оттенков. Во всех спальнях предусмотрены шкафы для одежды, а кухни оборудованы качественной мебелью. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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