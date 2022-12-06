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Апартаменты №YasGolfCollection-C-08-12 167 м² в Абу-Даби Yas Golf Collection

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, Ansam Residence, Ansam Building 2

График платежей*

При бронировании

5%

156 810 AED
При оформлении договора

2%

62 724 AED
До даты ввода в эксплуатацию

35%

1 097 670 AED
При передаче

60%

1 881 720 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 61
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Старт продаж 3 кв. 2022
Водоснабжение Есть
Фасад
Железобетон
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 61
Стоимость от 2 065 650 AED
Корпус Yas Golf Collection Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт 650 м
Магазин 230 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 41 м² до 266 м²
Застройщик Aldar Properties PJSC
Кол-во спален от 1 до 3

Жилой комплекс курортного типа на популярном острове Yas Island в Абу-Даби. Наслаждайтесь захватывающими видами на морское побережье, поле для гольфа и ландшафтные сады. Новый проект в средиземноморском стиле состоит из пяти кластеров и включает студии, апартаменты и дуплексы с 1-3 спальнями. Некоторые лоты сдаются с отдельной комнатой для персонала или рабочими кабинетами. Установлена система «Умный дом», которая позволяет удаленно управлять светом, шторами и бытовой техникой. Жителям доступен роскошный образ жизни: велнес-центр, фитнес-зона, многофункциональные пространства, ландшафтный парк, беговые дорожки, спортивный корт, кинотеатр, открытый и детский бассейны, игровые площадки и детская зона, общественный центр, сады на возвышении, библиотека, лаунжи, торговые точки, рестораны. Из комплекса открывается прямой доступ к пляжу Yas Beach. В 10-20 минутах ходьбы находятся аквапарк Yas Waterworld, тематические парки Ferrari World и Warner Bros. World Abu Dhabi, центр скалолазания и скайдайвинга CLYMB Abu Dhabi. Развитая транспортная сеть В 8 минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта Al Maha St / Ferrari World West. За 14 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Особенность комплекса – гольф-клуб В 5 минутах на автомобиле находится популярное поле для гольфа Yas Links, где работает академия гольфа и клубным домом. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

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