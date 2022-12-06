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- Апартаменты №YasGolfCollection-F-02-06 114 м² в Абу-Даби
Апартаменты №YasGolfCollection-F-02-06 114 м² в Абу-Даби Yas Golf Collection
График платежей*
5%108 648 AED
2%
35%760 532 AED
60%1 303 770 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Игровая зона
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Тренажерный зал
Дополнительно
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Кинотеатр
Библиотека
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Жилой комплекс курортного типа на популярном острове Yas Island в Абу-Даби. Наслаждайтесь захватывающими видами на морское побережье, поле для гольфа и ландшафтные сады. Новый проект в средиземноморском стиле состоит из пяти кластеров и включает студии, апартаменты и дуплексы с 1-3 спальнями. Некоторые лоты сдаются с отдельной комнатой для персонала или рабочими кабинетами. Установлена система «Умный дом», которая позволяет удаленно управлять светом, шторами и бытовой техникой. Жителям доступен роскошный образ жизни: велнес-центр, фитнес-зона, многофункциональные пространства, ландшафтный парк, беговые дорожки, спортивный корт, кинотеатр, открытый и детский бассейны, игровые площадки и детская зона, общественный центр, сады на возвышении, библиотека, лаунжи, торговые точки, рестораны. Из комплекса открывается прямой доступ к пляжу Yas Beach. В 10-20 минутах ходьбы находятся аквапарк Yas Waterworld, тематические парки Ferrari World и Warner Bros. World Abu Dhabi, центр скалолазания и скайдайвинга CLYMB Abu Dhabi. Развитая транспортная сеть В 8 минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта Al Maha St / Ferrari World West. За 14 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Особенность комплекса – гольф-клуб В 5 минутах на автомобиле находится популярное поле для гольфа Yas Links, где работает академия гольфа и клубным домом. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.Подробнее