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Апартаменты при отеле №THOE2-C-1135 141 м² в Дубае Cote d'Azur

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, World Islands

График платежей*

При бронировании

30%

1 879 874 AED
При оформлении договора

4%

250 650 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

3 133 123 AED
При передаче

20%

1 253 249 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 4
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2023
Этажность
4, 4, 4, 4
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты при отеле
Количество лотов 13
Стоимость от 3 296 070 AED
Корпус Cote d'Azur Nice

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Массажный центр

Тренажерный зал

Спорт

Площадка для сквоша

Комната для игры в теннис

Бильярдная комната

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Море 10 м

О жилом комплексе

Корпуса 4
Площадь квартир от 37 м² до 143 м²
Застройщик The Heart of Europe
Кол-во спален

Гостиничный комплекс Côte d'Azur, вдохновленный духом Французской Ривьеры, расположенный на острове Main Europe Island. Это потрясающий прибрежный курорт предоставляет доступ к лучшим средиземноморским пляжам и образу жизни на лазурном берегу. Проект состоит из 4 отелей в средиземноморской тематике, названных в честь живописных жемчужин Французской Ривьеры – Monaco, Nice, Cannes и St. Tropez. Представлено 250 меблированных гостиничных апартаментов с балконами, современной бытовой техникой и джакузи. Каждый из номеров создан с учетом вашего комфорта и оснащен кондиционером, уютной гостиной зоной, телевизором и кабельными каналами, сейфом и отдельной ванной комнатой. Из окон открываются потрясающие виды на пляж и Арабский залив. На территории созданы все условия для жизни и отдыха: пляж, корт для сквоша, бассейны, торговые площадки, магазины, музей, тренажерный зал, бильярдная, площадка для игр и развлечений, корт для настольного тенниса, зал для боулинга, площадка для йоги, прогулочная зона. Расположенный на площади более 12 000 квадратных метров, проект объединяет 4 голубые лагуны, которые передают естественную красоту Средиземного моря. Курорт Côte d'Azur предлагает гостям высококлассный консьерж-сервис и бесплатный Wi-Fi. Особенность комплекса – пристань для яхт Курортный комплекс Côte d'Azur является первым в истории парусным и пляжным направлением в Дубае. Гости смогут воспользоваться возможностью поставить собственную лодку на якорь на одной из ближайших якорных стоянок. Трансфер на яхте отправляется на остров каждые 10 минут. Надежный застройщик Kleindienst Group – застройщик, который за 20 лет работы смог стать одним из самых быстрорастущих в Дубае. Компания имеет эксклюзивный портфель международной недвижимости в Австрии, Дубае, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Пакистане, Сейшельских островах и Южной Африке. Более 1000 сданных проектов.

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