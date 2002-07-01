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- Пентхаус №SP1-7-02 683 м² в Дубае
Пентхаус №SP1-7-02 683 м² в Дубае Six Senses Residences The Palm
График платежей*
20%9 980 000 AED
4%
20%9 980 000 AED
60%29 940 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Игровая зона
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Теннисный корт
Территория
Сад
Дополнительно
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Кинотеатр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Прибрежный комплекс под управлением Six Senses Hotels Resort Resorts Spas в знаменитом районе Palm Jumeirah. Ощутите новый формат жизни на берегу моря. Комплекс насчитывает 60 гостиничных номеров и 162 изысканные резиденции, включая 121 пентхаус, 32 sky villas и 9 пляжных вилл. Все лоты сдаются с качественной отделкой, авторским дизайном и стильной мебелью. Виллы и пентхаусы оборудованы бытовой техникой. Некоторые лоты с частными бассейнами, ландшафтными садами и панорамными окнами с видом на море. Для удобства жителей и их гостей на территории благоустроенные площадки с ландшафтным озеленением, тренажерный зал, теннисные корты, беговые дорожки, площадки для игры в сквош, детский клуб и игровая комната, SPA-комплекс, wellness-центр, конференц-залы и помещения для мероприятий, рестораны, кинотеатр, библиотека, бассейны и частный пляж. Особенность проекта – ухоженный сад с холмами в центре комплекса. За 10 минут можно добраться до торговых комплексов The Pointe и Nakheel Mall, а также смотровой площадки The View. До районов Downtown Dubai и Dubai Marina можно доехать за 20-25 минут. Вблизи достопримечательностей В 30 минутах от комплекса расположены главные достопримечательности Дубая: небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall и поющие фонтаны. До самого высокого колеса обозрения Ain Dubai можно добраться за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в современном стиле и по своей форме напоминает коралл. Плавные линии зданий и ячеистые фасады повторяют природную форму рифов. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.Подробнее