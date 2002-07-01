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Пентхаус №SP1-7-02 683 м² в Дубае Six Senses Residences The Palm

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira

График платежей*

При оформлении договора

20%

9 980 000 AED
+

4%

1 996 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

9 980 000 AED
При передаче

60%

29 940 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Водоснабжение Есть
Площадь участка 65410 м²
Типы лотов
Пентхаус
Количество лотов 2
Стоимость от 46 900 000 AED
Корпус Six Senses Residences The Palm Penthouses

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Теннисный корт

Территория

Сад

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Транспортная доступность

Магазин 8 км
Море 650 м

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 183 м² до 6179 м²
Застройщик Select Group
Кол-во спален от 1 до 5

Прибрежный комплекс под управлением Six Senses Hotels Resort Resorts Spas в знаменитом районе Palm Jumeirah. Ощутите новый формат жизни на берегу моря. Комплекс насчитывает 60 гостиничных номеров и 162 изысканные резиденции, включая 121 пентхаус, 32 sky villas и 9 пляжных вилл. Все лоты сдаются с качественной отделкой, авторским дизайном и стильной мебелью. Виллы и пентхаусы оборудованы бытовой техникой. Некоторые лоты с частными бассейнами, ландшафтными садами и панорамными окнами с видом на море. Для удобства жителей и их гостей на территории благоустроенные площадки с ландшафтным озеленением, тренажерный зал, теннисные корты, беговые дорожки, площадки для игры в сквош, детский клуб и игровая комната, SPA-комплекс, wellness-центр, конференц-залы и помещения для мероприятий, рестораны, кинотеатр, библиотека, бассейны и частный пляж. Особенность проекта – ухоженный сад с холмами в центре комплекса. За 10 минут можно добраться до торговых комплексов The Pointe и Nakheel Mall, а также смотровой площадки The View. До районов Downtown Dubai и Dubai Marina можно доехать за 20-25 минут. Вблизи достопримечательностей В 30 минутах от комплекса расположены главные достопримечательности Дубая: небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall и поющие фонтаны. До самого высокого колеса обозрения Ain Dubai можно добраться за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в современном стиле и по своей форме напоминает коралл. Плавные линии зданий и ячеистые фасады повторяют природную форму рифов. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

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