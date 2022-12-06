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Апартаменты с сервисным обслуживанием №610 77 м² в Абу-Даби Bloom Arjaan by Rotana

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Island

График платежей*

При бронировании

10%

155 900 AED
При оформлении договора

10%

155 900 AED
+

2%

31 180 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

779 500 AED
При передаче

30%

467 700 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Этажность
10
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты с сервисным обслуживанием
Количество лотов 52
Стоимость от 948 000 AED
Корпус Bloom Arjaan by Rotana Apartments

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Игровая зона

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 200 м
Средняя школа 2 км
Магазин 100 м
Медицинский центр 250 м
Море 1 км

О жилом комплексе

Корпуса 1
Площадь квартир от 34 м² до 114 м²
Застройщик Bloom Properties
Кол-во спален

Проект является частью престижного комплекса Park View на живописном острове Saadiyat Island в Абу-Даби. Выгодное расположение комплекса напротив New York University Abu Dhabi делает его очень привлекательным для сотрудников университета, а также приглашенных лекторов и семей иностранных студентов. Bloom Arjaan by Rotana включает 217 гостиничных лотов, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями и современной отделкой. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. Особенностью проекта является infinity-бассейн на высоте 30 метров над землей. Гостиничный комплекс предлагает большой выбор удобств: магазины, кафе и рестораны, фитнес-центр, зеленые зоны для прогулок, отдыха и развлечений. В пешей доступности находятся магазин Saadiyat To Go Supermarket, салон красоты и SPA-центр Feels Beauty Lounge & Spa, а также поликлиника Tamara Polyclinics LLC. До пляжей Saadiyat Beach и Soul Beach, гольф-клуба Saadiyat Beach Golf Club, школы Cranleigh Abu Dhabi и мечети Al-Hamd можно доехать на автомобиле за 5-10 минут. Развитая транспортная сеть Удобная локация позволяет добраться до Дубая всего за 45 минут, до центра Абу-Даби — за 20 минут, что делает это место идеальным выбором для тех, кому важен быстрый доступ к обоим городам. За 28 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение в самом сердце культурного района Абу-Даби обеспечивает близость комплекса Bloom Arjaan ко многим известным достопримечательностям города: за 10 минут на автомобиле можно добраться до Guggenheim Museum, Louvre Abu Dhabi и Zayed National Museum. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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