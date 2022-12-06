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Таунхаус №C-TH-212 124 м² в Абу-Даби Casares at Bloom Living

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City

График платежей*

При бронировании

5%

87 500 AED
При оформлении договора

2%

35 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

35%

612 500 AED
При передаче

40%

700 000 AED
После передачи

20%

350 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 7
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Таунхаус
Количество лотов 7
Стоимость от 1 700 000 AED
Корпус C-TH-212

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Медицинский центр

Транспортная доступность

Средняя школа 3 км
Магазин 9 км
Медицинский центр 5 км

О жилом комплексе

Корпуса 7
Площадь квартир от 120 м² до 124 м²
Застройщик Bloom Properties
Кол-во спален

Закрытое сообщество в окружении живописной природы предлагает резидентам спокойный и безмятежный образ жизни. Погрузитесь в мир безупречной испанской архитектуры, непревзойденного мастерства и по-настоящему сказочной атмосферы. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция таунхаусов в 2-3 спальнями. Все лоты с панорамными окнами в пол, просторными террасами и балконами. Интерьеры нейтральных оттенков создают ощущение уюта и гармонии, а частные сады помогут расслабиться после тяжелого дня. На территории большой выбор первоклассных удобств: пространство для занятий йогой, зоны отдыха, медицинский центр, тренажерный зал, игровые зоны, беговые и велосипедные дорожки, спортивные площадки, бассейны для детей и взрослых, SPA-салон с сауной. За 5-10 минут можно доехать до школ Virginia International Private School и Modern Private School, ресторана Anchor Restaurant & Catering Service, гольф-клуба Al Ghazal Golf Club, медицинских центров Retaj Medical Center и Dana Medical Center, детского сада Little Rainbow Nursery. Качественная отделка Сообщество построено в соответствии с особенностями испанской архитектуры. Таунхаусы пастельной цветовой гаммы отличаются средиземноморскими фронтонами, балконами и кровлей. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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