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- Таунхаус №C-TH-227 120 м² в Абу-Даби
Таунхаус №C-TH-227 120 м² в Абу-Даби Casares at Bloom Living
График платежей*
5%85 000 AED
2%
35%595 000 AED
40%680 000 AED
20%340 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детский бассейн
Игровая зона
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Закрытое сообщество в окружении живописной природы предлагает резидентам спокойный и безмятежный образ жизни. Погрузитесь в мир безупречной испанской архитектуры, непревзойденного мастерства и по-настоящему сказочной атмосферы. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция таунхаусов в 2-3 спальнями. Все лоты с панорамными окнами в пол, просторными террасами и балконами. Интерьеры нейтральных оттенков создают ощущение уюта и гармонии, а частные сады помогут расслабиться после тяжелого дня. На территории большой выбор первоклассных удобств: пространство для занятий йогой, зоны отдыха, медицинский центр, тренажерный зал, игровые зоны, беговые и велосипедные дорожки, спортивные площадки, бассейны для детей и взрослых, SPA-салон с сауной. За 5-10 минут можно доехать до школ Virginia International Private School и Modern Private School, ресторана Anchor Restaurant & Catering Service, гольф-клуба Al Ghazal Golf Club, медицинских центров Retaj Medical Center и Dana Medical Center, детского сада Little Rainbow Nursery. Качественная отделка Сообщество построено в соответствии с особенностями испанской архитектуры. Таунхаусы пастельной цветовой гаммы отличаются средиземноморскими фронтонами, балконами и кровлей. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.Подробнее