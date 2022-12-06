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Вилла №302-E18 738 м² в Дубае The Sanctuary

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Wadi Al Safa 3, Dubai Al Ain Road, 15/15

График платежей*

При бронировании

20%

3 296 966 AED
При оформлении договора

4%

659 393 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

6 593 931 AED
При передаче

40%

6 593 931 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 6
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Этажность
3, 3, 3, 3, 3, 3
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Вилла
Количество лотов 8
Стоимость от 16 174 828 AED
Корпус The Sanctuary Villa 309-E16

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 1, 1, 1, 1, 1, 1

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Территория

Зона отдыха

Сад

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 3 км
Средняя школа 1 км
Магазин 6 км
Медицинский центр 7 км

О жилом комплексе

Корпуса 6
Площадь квартир от 728 м² до 1356 м²
Застройщик Ellington Group
Кол-во спален

Закрытое сообщество с виллами в районе District 11, который входит в состав MBR City, вблизи живописной лагуны. Живите рядом с центром города и наслаждайтесь вдохновляющими видами на лагуну, парк и Burj Khalifa. В жилом комплексе представлены трех- и четырехуровневые виллы с 4-6 спальнями в нескольких стилистических решениях: The Retreat, The Hideaway, The Escape и The Oasis. Все лоты с просторной террасой на крыше, частным паркингом, лифтом, ухоженным садом, бассейном и отдельными комнатами для персонала. Особенностью каждой виллы является японский сад с камнями и декоративными деревьями. Некоторые виллы сдаются с многоцелевой комнатой, благодаря которой можно создать дополнительную спальню или фитнес-студию. Резиденты комплекса смогут наслаждаться отдыхом в кругу семьи, гуляя по живописным паркам или устраивая пикники на зеленых лужайках. Закрытая территория вилл позволит провести время в уединении и тишине. Для детей обустроены игровая площадка и зоны отдыха. В 20-25 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Рядом находятся Global Village, IMG Worlds of Adventure, Meydan One Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодорог Al Ain – Dubai Rd и Sheikh Mohamed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. В 15 минутах от дома находится аэропорт Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Все виллы сдаются с отделкой в серо-белых оттенках. Лоты отличаются прямыми крышами, большими окнами и балконами со стеклянными ограждениями. Особенность комплекса — современные инженерные технологии Во всех виллах установлены современные системы кондиционирования, водонагреватели и строительные материалы c теплоизоляционными свойствами. Каждый лот охлаждается с помощью малошумных эффективных блоков FCU, что соответствует стандартам экологичности. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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