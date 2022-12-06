- Главная
- -
- Апартаменты
- -
- Mushrif Village
- -
- Вилла №MV-63 260 м² в Дубае
Вилла №MV-63 260 м² в Дубае Mushrif Village
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Сад
Прогулочная зона
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Жилой комплекс, вдохновленный средиземноморским стилем жизни, в закрытом комьюнити Mirdif. Откройте для себя тихий оазис и наслаждайтесь жизнью в окружении ландшафтных парков. В комплексе представлена коллекция двухэтажных вилл с 3-4 спальнями и таунхаусов с 2-3 спальнями. Все лоты с гаражом на 2 машиноместа, частным садом, просторными террасами и комнатой для персонала. Акцент в оформлении сделан на гармонию с окружающей средой и тщательно продуманные детали. Пастельные оттенки в интерьере, а также обилие солнечного света из окон в пол создают спокойную атмосферу. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейны, баскетбольные и детские площадки, место для проведения мероприятий, пешеходные дорожки, тренажерный зал, ухоженные сады, клубный дом, супермаркет. За 5-10 минут можно доехать до супермаркета New West Zone Supermarket, медицинских центров HMS Mirdif Hospital и Al Muhaisna Health Centre, кафе Surge Coffee Roasters, Sky falcon Restaurant & Cafe и Two Neighbors, школ Arab Unity School, Dubai Modern Education School и GEMS Royal Dubai School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи автотрассы Al Khawaneej Street, которая позволит быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая В основе концепции лежат принципы архитектуры Испании, которая воплощает изысканность. Все виллы и таунхаусы отличаются плавными линиями, в отделке используют мрамор и керамогранит. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.Подробнее