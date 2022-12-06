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- Вилла №SR-V 157 462 м² в Дубае
Вилла №SR-V 157 462 м² в Дубае Sobha Reserve
График платежей*
4%
80%6 350 616 AED
20%1 587 654 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Сад
Площадка для барбекю
Дополнительно
Кинотеатр
Транспортная доступность
О жилом комплексе
Современное комьюнити в районе Wadi Al Safa 2 среди пышной зелени. Живите в окружении главных достопримечательностей Дубая, а также наслаждайтесь исключительным дизайном, уютом и роскошью. В комплексе представлена коллекция вилл с 4-5 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. Все лоты с частным бассейном, ухоженным садом, комнатами для персонала, кухней, гардеробными, террасами и гаражом на два автомобиля. В некоторых виллах предусмотрены демонстрационная кухня или бар, а также балкон. Жителям доступен роскошный образ жизни: клубный дом с бассейнами, водоем с пляжем, ботанический сад, зона барбекю, амфитеатр, кинотеатр, бассейн с пляжной зоной, спортивная и игровая площадки. Одну четвертую часть комплекса занимают прогулочные зоны. За 5-10 минут можно доехать до университета Zayed University UAE, школ GEMS Winchester School Dubai и GEMS FirstPoint School, детского сада Falconcity Nursery, супермаркетов Falconcity Markets и LuLu Hypermarket - Silicon Oasis, теннисного корта 365 Indoor Courts. Поблизости находятся парки Wadi Al safa Wildlife Centre, G2 Park, North Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 3-7 минутах от дома находятся тематический парк IMG Worlds of Adventure, ярмарка Global Village с большим количеством магазинов, ресторанов и развлекательных мероприятий. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».Подробнее