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13.10.2023 9:56

В Саудовской Аравии запускают первый пилотный проект free-hold

5.25%
Riviera Reve
Застройщик Azizi Developments
Срок сдачи 3 кв. 2024
Площадь от 65 м² до 809 м²
Количество спален от 1 до 5
Стартовая цена
от 2 137 135  AED
191 предложение

Теперь мы не только про Эмираты! В Саудовской Аравии запускают первый пилотный проект free-hold.

Прежде чем мы анонсируем первый проект, хотим рассказать о том, почему стоит присмотреться к недвижимости этой страны:

1.Нет налогов на приобретение, в отличие от ОАЭ и Омана. (Налог 5% уплачивается только при оформлении права собственности на уже готовую недвижимость)

2.Многообещающий инвестиционный потенциал (По прогнозам экспертов, рынок СА и столицы Эр-Рияда, в частности, после открытия free-hold иностранцам, вырастет на десятки процентов).

3. Потрясающие ландшафты пустынь и зеленых оазисов, пляжи Персидского залива и Красного моря, знакомство с самобытной культурой и сервис высокого класса.

4. Безопасность (Саудовская Аравия признана одной из самых безопасных стран на планете, уровень уличной преступности здесь сведен к нулю. А медицина здесь считается одной из самых лучших и современнейших в мире)

+ необходимо отметить, что здесь высокий уровень образования и карьерных возможностей!

Поэтому рады вам представить первый проект – посёлок с виллами в столице королевства - Эр-Рияде, который доступен для приобретения иностранцами. Он совсем скоро появится на платформе! Но уже сейчас вы можете предлагать его вашим клиентам и инвесторам, если зарегистрированы на платформе Housebook. 

Агенту полагается 60% комиссии за горячего клиента.

Если вкратце о проекте:

Поселок Etoile by Eli Saab состоит из 180 вилл, расположен в новом развивающемся районе столицы под названием Sedra. 

– Площадь вилл: от 245 кВ.м. (3 спальни) до 480 кв.м (4 спальни), с земельным участком от 250 квадратов!

– Полная отделка, дизайн и меблировка!

Стоимость от $850.000;

Первый взнос от 10% и рассрочка на период строительства;

*Стройка уже идет.

Вскоре мы расскажем вам все подробности проекта, а пока вы можете обратиться к нашим специалистам в What’sApp по этой ссылке! 

Они ответят на все ваши вопросы!

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