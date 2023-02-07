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07.02.2023 11:33

Резидентская виза: как получить

3%
Liv Lux
Застройщик LIV Real Estate Development
Срок сдачи 4 кв. 2025
Площадь от 186 м² до 1418 м²
Количество спален от 3 до 5
Стартовая цена
от 6 049 548  AED
5 предложений

Резидентская виза позволяет легально жить в стране и выдается на срок до 10 лет. Преимущества, которые открываются после оформления визы:


  • Длительный срок проживания на территории страны.
  • Свободное передвижение.
  • Открытие счёта в банке и получение кредита.
  • Получение статуса налогового резидента ОАЭ.
  • Ведение бизнеса на территории страны.
  • Легальная работа в местных компаниях.
  • Обучение детей в местных школах.
  • Оформление медицинской страховки.
  • Получение водительского удостоверения.
  • Подача заявки на шенгенскую визу и на визу в США.


Способы получения резидентской визы:


  • После устройства на работу в компанию, которая зарегистрирована на территории страны. 
  • При поступлении в учебное заведение ОАЭ.
  • После открытия бизнеса на территории СЭЗ.
  • При покупке недвижимости от 750 000 AED.
  • При вложении от 10 000 000 AED инвестиций в экономику страны.
  • За выдающиеся достижения в области науки.


Чтобы больше узнать о возможностях, которые открывает виза, звоните по номеру +971 43 102302

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