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12.05.2023 12:16

Ведущие девелоперы Дубая

3.75%
DAMAC Bay 2 by Cavalli
Застройщик Damac Properties
Срок сдачи 3 кв. 2027
Площадь от 74 м² до 243 м²
Количество спален от 1 до 3
Стартовая цена
от 3 280 000  AED
25 предложений

– Двумя лидерами по объемам строительства и объемам ввода являются Emaar и Damac, каждый занимает примерно 25% рынка.


Emaar Properties присутствует на рынке недвижимости ОАЭ с 1997 года, а DAMAC с 2002 – за прошедшие годы, эти компании сумели завоевать доверие клиентов и экспертов в этой сфере, создав множество флагманских проектов.


– Далее по рейтингу – Meraas, AZIZI developments они занимают по 6% рынка.


Обе компании были основаны в 2007 году. Meraas — является одним из крупнейших застройщиков города. Проекты Meraas охватывают различные секторы, в том числе рестораны, розничную торговлю, досуг и развлечения. А компания Azizi регулярно участвует в конкурсах и выставках, и завоевывает множество наград, например, «Застройщик года» или «Лучший элитный жилой проект».


––Следом идут: Al Habtoor, Binghatti, Shoba Realty, Danube, которые занимают по 3-4% рынка.


Несмотря на невысокое место в рейтинге, эти компании были основаны намного раньше компаний выше, истории Al Habtoor, Binghatti, Shoba Realty и Danube начались еще в 1970-1990 годах. 


Это данные на основе распределения именно по объему ввода в эксплуатацию, а не объему текущего строительства, как в ЕРЗ РФ.

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