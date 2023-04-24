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24.04.2023 8:48

Новые рекорды Дубая за 1 квартал 2023 года.

3.75%
Orla By Omniyat
Застройщик Omniyat Properties
Срок сдачи 4 кв. 2026
Площадь от 606 м² до 978 м²
Количество спален 4
Стартовая цена
от 51 000 000  AED
8 предложений

За январь-февраль 2023 года Дубай посетили более 3,1 миллиона туристов – это на 42% больше, чем в 2022 году, что говорит о спросе не только на отели и гостиницы, но и на аренду апартаментов. Основную часть туристов составили граждане стран: Индия, Россия и Оман.


Если говорить о рынке недвижимости, то тут Дубай тоже поставил новый рекорд!


За первый квартал этого года было зарегистрировано сделок по продаже недвижимости на сумму $24,1 млрд по данным Земельного департамента Дубая – самый высокий показатель за I квартал с учетом всех предыдущих лет.


Кроме того, за I квартал 2023 года средние цены увеличились на 12,8%, а арендная плата на 28%. 

*Лидерами самых высоких средних цен стали районы Jumeirah (7.150 $ за м²) и Palm Jumeirah (13.100 $ за м²)


Все вышесказанное - еще одно доказательство тому, что рынок недвижимости Дубая набирает обороты с каждым днем, а экономика эмирата только крепчает – покупка с целью проживания и инвестиции в недвижимость Дубая – сейчас самые актуальные и перспективные решения. Вместе со спросом на недвижимость растет и спрос на работу агентов по недвижимости, поэтому и работу в этом направлении можно по праву считать перспективной и престижной!

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