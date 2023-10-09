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  • В Дубае продолжается строительство самой высокой жилой башни!
09.10.2023 9:45

В Дубае продолжается строительство самой высокой жилой башни!

4.5%
Burj Binghatti Jacob & Co Residences
Застройщик Binghatti Holding LTD
Срок сдачи 2 кв. 2026
Площадь от 303 м² до 2080 м²
Количество спален от 2 до 7
Стартовая цена
от 8 340 000  AED
42 предложения

Башня получит титул самого высокого жилого здания в мире, побив рекорд New York`s Central Park Tower. 

В нескольких минутах от комплекса будут расположены знаковые достопримечательности эмирата: Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain, Dubai Opera и Business Bay Marina Yacht Club. 

Концепция здания будет включать стилизованные элементы, вдохновленные философией Jacob & Co, а отличительной чертой дизайна станет захватывающая дух корона на самой вершине Burj Binghatti Jacob & Co Residences, украшенная фирменными бриллиантами.

На платформе Housebook вы можете изучить проект, предлагать своим клиентам или приобрести сами:

Площадь: от 306 м² до 1096 м²

Количество спален: от 2 до 6

Стартовая цена: 2 270 623 $

Сдача проекта во II квартале 2026 года.

Чтобы больше узнать о проекте, вы можете перейти по этой ссылке, открыв страничку этого ЖК или написать W/A по номеру +971 43 102302. Наша команда с радостью ответит на ваши вопросы! 

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