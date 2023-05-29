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29.05.2023 10:24

Налоги на недвижимость в ОАЭ

3%
Bugatti Residences by Binghatti
Застройщик Binghatti Holding LTD
Срок сдачи 1 кв. 2026
Площадь от 189 м² до 640 м²
Количество спален от 2 до 4
Стартовая цена
от 19 090 000  AED
81 предложение

Налоги на недвижимость в эмиратах – одни из самых низких в мире. Отсутствуют налоги на покупку, аренду, перепродажу, но все же есть то, за что придется отдать некоторую сумму денег, в основном речь идет о регистрационных взносах.


Итак, за что придется заплатить:


– 4% от стоимости имущества + сбор 540 AED в DLD – Необходимо заплатить в Земельный Департамент Дубая за регистрацию имущества при изменении собственника. Его необходимо оплатить при совершении сделки купли-продажи. ( В Абу-Даби размер этого налога составляет 2%)


– Разовый сбор в размере 2000 AED, если стоимость недвижимости до 500 000 AED

И 4000 AED, если недвижимость дороже 500 000 AED


– Разовый сбор за получение права собственности на недвижимость – 250 AED


– При снятии помещения в аренду, арендатор платит частями от 2% до 5% от суммы договора аренды. Сумма налога включена в коммунальные платежи


– Взнос на содержание жилья – от 15$ до 65$ в год


– НДС 5% при покупке/аренде коммерческой недвижимости


– Не стоит забывать про агентские услуги, при продаже/аренде на помощь покупателю приходит специалист-брокер, которому также выплачивается комиссия. Ее размер зависит от агентства, начинается, как правило, от 2%.


С 1-го июня изменения коснутся только юридических лиц (малый, средний и крупный бизнесы) – будет введен налог в размере 9%. Его будут платить только те, кто получает прибыль в размере более 375.000 AED (приблизительно 100.000$) в год, и кто осуществляет деятельность на территории страны. Если вы работаете в свободной зоне, но с зарубежными контрагентами, то вы освобождаетесь от уплаты.

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