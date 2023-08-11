11.08.2023 12:29
Cервис индивидуальной меблировки квартир в Дубае
3%
Nobles Tower
Застройщик Tiger Real Estate
Срок сдачи 2 кв. 2024
Площадь от 71 м² до 180 м²
Количество спален от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 469 572 AED
Услуга «Превратим новое жилье
в уютный дом» под ключ для ваших клиентов. Что в нее входит?
– Замеры;
– Дизайн-проект по вашим пожеланиям и бюджету;
–Согласование все с УК, подключение газа, воды, электричества и интернета;
– Прием доставок, контроль сборки и подключение коммуникаций;
– Уборка и подготовка квартиры к заселению;
– Наполнение дома необходимыми и стильными аксессуарами
Предлагайте своим клиентам и получайте свой процент % от сметы!