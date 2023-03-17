17.03.2023 10:12
Не пропустите новый проект!
3%
Sobha Verde
Застройщик Sobha Realty
Срок сдачи 4 кв. 2026
Площадь от 81 м² до 185 м²
Количество спален от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 922 974 AED
В жилом комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями. Ощутите новый уровень комфорта и наслаждайтесь видами на Jumeirah Island, Emirates Hills и Emirates Golf Club. Внутренняя инфраструктура включает: зоны барбекю, площадки для отдыха, многоцелевые залы, заведения F&B и торговые точки, тренажерный зал, игровые зоны, джакузи, лаунж, инфинити-бассейн.
- Стартовая цена: 460 700 USD.
- Готовность: Q4 2026.
- План платежей: 80/20.
Чтобы узнать об актуальных лотах, позвоните нам по номеру +971 43 102302.