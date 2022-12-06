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350 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khor, Bu Kadra

График платежей*

При бронировании

20%

252 806 AED
При оформлении договора

4%

50 561 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

758 419 AED
При передаче

20%

252 806 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 303
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2027
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 303
Стоимость от 1 264 032 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 500 м
Средняя школа 6 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 10 км

Описание

Современный небоскреб в Sobha Hartland II, в окружении живописной природы. Откройте для себя курортный образ жизни, где вы сможете восстановить силы и воссоединиться со своим разумом, телом и душой. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-2 спальнями. Планировками предусмотрены просторные балконы, прачечная и встроенные шкафы. Некоторые лоты представлены с рабочим кабинетом.

Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн, зоны барбекю, тренажерный зал на открытом пространстве, sky garden, большой выбор водных и спортивных развлечений, зона для йоги. Соберите всю семью и проведите время вместе, играя в волейбол, футбол или занимаясь кайтингом. В пределах 10 минут находятся супермаркет Shabab Al Madina, рестораны Amal Abu Kedra и Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, школы North London Collegiate School и Hartland International School Dubai, торговый центр Marhaba Mall, гольф-поле Meydan Academy and Driving Range. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain — Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 12 минут можно добраться до Dubai International Airport. Качественная отделка Резиденции, выполненные в пастельных серых и бежевых оттенках, искусно созданы для создания расслабленной атмосферы. Все лоты представлены с качественно укомплектованной кухонной зоной и необходимой бытовой техникой. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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