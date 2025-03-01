- Главная
- -
- Жилые комплексы
- -
- Adhara Star
Adhara Star
График платежей*
4%
60%680 754 AED
40%453 836 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Игровая зона
Бассейн и SPA
Бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Прогулочная зона
Площадка для барбекю
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Новый эксклюзивный проект Adhara Star, современный и тщательно спроектированный проект, названный в честь яркой звезды Адхара в созвездии Большого Пса в северном полушарии. Воспользуйтесь замечательной возможностью вести безмятежный и яркий образ жизни в самом сердце Дубая. Новый жилой проект находится в районе Аджман и предлагает комфорт и удобство. В окружении мечети и общественного парка жители будут наслаждаться спокойствием и потрясающими видами со всех сторон.
Близость к супермаркетам, школам, больницам и торговым центрам. Всего в 15 минутах ходьбы от пляжей и туристических достопримечательностей.Подробнее