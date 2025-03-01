ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Adhara Star

Marquis 2020 Building, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При оформлении договора

4%

45 384 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

680 754 AED
При передаче

40%

453 836 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 15
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2025
Старт продаж 2 кв. 2023
Этажность
18
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 15
Стоимость от 1 134 590 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км

Описание

Новый эксклюзивный проект Adhara Star, современный и тщательно спроектированный проект, названный в честь яркой звезды Адхара в созвездии Большого Пса в северном полушарии. Воспользуйтесь замечательной возможностью вести безмятежный и яркий образ жизни в самом сердце Дубая. Новый жилой проект находится в районе Аджман и предлагает комфорт и удобство. В окружении мечети и общественного парка жители будут наслаждаться спокойствием и потрясающими видами со всех сторон.

Близость к супермаркетам, школам, больницам и торговым центрам. Всего в 15 минутах ходьбы от пляжей и туристических достопримечательностей.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
15 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации