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Ajman Creek Towers

United Arab Emirates, Ajman, Al Rashidiya Tower, B8

График платежей*

При бронировании

5%

31 524 AED
При оформлении договора

5%

31 524 AED
До даты ввода в эксплуатацию

40%

252 195 AED
После передачи

50%

315 244 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 344
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
25
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 344
Стоимость от 630 488 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Игровая зона

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 180 м
Средняя школа 650 м
Магазин 150 м
Медицинский центр 2 км
Море 3 км

Описание

Престижный жилой комплекс на берегу лазурных вод, в самом сердце Ajman, — новый образец роскошной жизни и непревзойденного удобства. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь продуманной инфраструктурой не выходя из дома. Проект состоит из 5 высотных башен и включает 375 квартир с 1-2 спальнями. Окна-витражи высотой 3 метра обеспечат потрясающий вид на лазурные воды канала Ajman Creek Side и знаменитую набережную Ajman Corniche.

Инфраструктура комплекса включает: фитнес-центр, бассейны, ландшафтные сады, беговые дорожки и игровые площадки, магазины, рестораны. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра City Life, магазинов LuLu Hypermarket и Nesto, медицинских центров Amina Hospital и Masfoot Medical Centre L.L.C. Путь до парка Al Safia Park, поля для гольфа и природного заповедника Al Zorah Natural Reserve займет менее 20 минут. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается быстрый доступ к ключевым местам Ajman: микрорайонам Al Rashidya 1, Al Jerf 2 и Al Rawda 3. До центра Sharjah можно доехать за 15 минут, а до Umm Al Quwain — за 28 минут. В 25 минутах от дома находится Dubai International Airport. Близость к пляжу За 8 минут можно доехать до пляжа Ajman Beach с широким берегом и белым песком. Самый маленький эмират с трех сторон окружен территорией Sharjah, а на юге омывается теплыми водами Персидского залива, что благоприятно сказывается на климате. Надежный застройщик GJ Properties — ведущая компания в сфере недвижимости, которая активно реализует проекты в городе Ajman и Северных Эмиратах. Компания была признана «Лучшим агентством недвижимости» по версии Arabian Property Awards в 2020 и 2021 годах.

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