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Alana The Valley
График платежей*
10%424 589 AED
4%
80%3 396 710 AED
10%424 589 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Транспортная доступность
Описание
Закрытое сообщество находит свое вдохновение среди бескрайних мерцающих песков и пышных зеленых просторов. В комплексе подчеркивается связь между людьми и природой — это не просто эстетические чудеса, но и источник жизненной силы. Жилой комплекс предлагает виллы с 3-5 спальнями. Помещения, наполненные естественным светом, открывают потрясающие виды на пышные окрестности и парк The Valley Park. Натуральные тона и экологически чистые материалы задают атмосферу, которая гармонирует с окружающей средой.
Жителям комплекса открывается доступ к удобствам международного уровня: общественные пространства, речные каскады, бассейны, детская и спортивные площадки, фитнес-центр на открытом воздухе, терраса для отдыха, лужайка, парк, центральный открытый пруд. В пределах 15 минут на автомобиле расположены магазин Carrefour Supermarket, торговый центр Dubai Outlet Mall, спортивные комплексы Dubai Rugby Sevens, The Sevens Stadium и Dubai Camel Racing Club. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистрали Al Ain Road Dubai и Jebel Ali Lehbab Road, что позволит быстро добраться до ключевых точек города. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут. Знаковая архитектура Дубая На выбор представлены несколько вариантов архитектурных решений — Sierra и Lilac. Первый сочетает прямые линии с изящными изгибами. Второй из них — настоящее воплощение современного искусства — это острые линии, которые передают силу и утонченность. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.Подробнее