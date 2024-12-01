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Alef Noon Residence

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Dana Road, 18/1

График платежей*

При бронировании

20%

155 132 AED
При оформлении договора

4%

31 026 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

465 395 AED
При передаче

20%

155 132 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 48
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Этажность
16
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 48
Стоимость от 775 658 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 290 м
Средняя школа 1 км
Магазин 450 м
Медицинский центр 5 км

Описание

Современное жилое здание в самом сердце Дубая, с захватывающими дух видами, современным дизайном и грамотным расположением. Откройте для себя роскошный образ жизни в семейном районе Jumeirah Village Circle (JVC), вблизи главных достопримечательностей города. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Апартаменты с 2-3 просторными террасами. Все лоты представлены с элегантной отделкой, где гармонично сочетаются традиционные и современные черты дизайна.

На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, озелененные зоны отдыха, крытый паркинг с зарядкой для электромобилей. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов All Day, Nesto и Choithrams, школы JSS International School, аптеки Right Health Jumeirah Better Life, торгового центра Circle Mall JVC, ресторана LOUI Restaurant & Cafe Circle Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улицами Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Street, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 25 минут можно доехать до Dubai International Airport. Чуть дальше находится Al Maktoum International Airport. Качественная отделка В отделке использовали качественные материалы: полы из искусственного дерева, кухонные столешницы из белого известняка. Складные двери от пола до потолка в гостиной. Вся бытовая техника включена в стоимость. Надежный застройщик Al Bait Al Duwaliy – застройщик, который открывает проекты с футуристической стороны. Компания уделяет большое внимание тому, чтобы жилые объекты были оборудованы всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания.

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