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Altai Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, District JVT 1, D6 Street, 8

График платежей*

При бронировании

5%

43 813 AED
При оформлении договора

4%

35 050 AED
До даты ввода в эксплуатацию

75%

657 194 AED
После передачи

20%

175 252 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 17
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Старт продаж 2 кв. 2023
Этажность
30
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 17
Стоимость от 876 258 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 6 км
Море 9 км

Описание

Высотный жилой комплекс, вдохновленный Алтайскими горами, в быстрорастущем районе Jumeirah Village Triangle (JVT). Наслаждайтесь идеальным сочетанием уединения и в то же время широким спектром удобств в пешей доступности от дома.

В комплексе представлена коллекция дизайнерских студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все апартаменты спроектированы таким образом, чтобы обеспечить жителям достаточное количество пространства. Из окон и с балконов открываются захватывающие виды на городской пейзаж, включая знаковые достопримечательности и оживленные районы. На территории комплекса доступны: бассейн, тренажерный зал, детская площадка, зона барбекю, беговая дорожка. За 5-10 минут можно доехать до торгового центра City Centre Me'aisem, больницы NMC Royal Hospital, супермаркетов Danat Express Supermarket и Carrefour Market, детского сада Chubby Cheeks Nursery Furjan, школ The Arbor School, Dubai British School и DPS Dubai, ресторанов Loui Restaurant & Cafe Jumeirah Park и Brunch & Cake Jumeirah Islands. Близость к пляжам Жители могут отправиться на прогулку по гавани или отдохнуть на пляже. За 15 минут можно доехать до Marina Beach и JBR Beach, которые отличаются ухоженными лужайками и зонами отдыха. Качественная отделка Светлые помещения апартаментов не оставят равнодушными ценителей роскоши. Каждый элемент дизайна интерьера, от качественной мебели до сложных архитектурных элементов, демонстрирует стремление башни к совершенству. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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