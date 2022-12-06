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Aysha Residences

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 10/2

График платежей*

При бронировании

10%

145 189 AED
При оформлении договора

2%

29 038 AED
До даты ввода в эксплуатацию

20%

290 378 AED
При передаче

70%

1 016 322 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 2
Количество апартаментов 11
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2026
Этажность
6, 6
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 11
Стоимость от 1 451 888 AED

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 2, 2

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 100 м
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км

Описание

Современный проект на острове Maryam Island, в окружении пышных зеленых насаждений. Откройте для себя потрясающие виды на живописную лагуну Al Khan и набережную Maryam. Флагманская резиденция гармонично вписывается в общий архитектурный концепт района, демонстрируя смелый и современный стиль. В комплексе представлено 137 студий и апартаментов с 3 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств и качественный образ жизни. На территории находятся детский и взрослый бассейны, фитнес-центр, игровая площадка. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Blossom Al Maryam Island и Victoria International School, дошкольное учреждение ELC VISS – Early Learning Center Victoria International School, медицинский центр Mazaya Medical Center, рестораны Safartas Restaurant & Deli и Taj Al Sham, пляж Al Khan Open Beach. Качественная отделка Полы в гостиной, столовой, кухне и спальне из керамогранита. Древесина и ламинат с отделкой под дерево для дверей, шкафов и гардероба в главной спальне. Современные кухни со встроенными шкафами с ламинированной отделкой и каменной столешницей с фарфоровой накладкой. Знаковая архитектура Шарджи Благодаря утонченной цветовой гамме бежевого и коричневого оттенков архитектурный проект излучает простоту. Внутренние пространства сочетают натуральную отделку с передовыми элементами дизайна. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.

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