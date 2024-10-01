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Azizi Amber

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 1st Street, 115/14

График платежей*

При бронировании

10%

118 400 AED
При оформлении договора

4%

47 360 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

355 200 AED
При передаче

60%

710 400 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 42
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Старт продаж 2 кв. 2023
Этажность
11
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 42
Стоимость от 1 184 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 3 км
Средняя школа 2 км
Магазин 3 км
Медицинский центр 2 км
Море 9 км

Описание

Современный комплекс апартаментов в самом сердце района Al Furjan, вблизи главных достопримечательностей эмирата. Найдите свой баланс между оживленным городом и спокойной безмятежностью. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты отличаются изысканным стилем и оснащены необходимым для комфорта и роскоши. В отделке использовали стекло, древесину и мрамор. Установлена бытовая техника, мебель и встроенные шкафы. Из окон открывается живописный вид на городской пейзаж.

Для удобства жителей и их гостей на территории расположены игровая зона, бассейны, тренажерный зал, площадка для занятий йогой, SPA-центр, зона барбекю, спортивные площадки и места для отдыха. В 5-10 минутах на автомобиле находятся детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, школа The Arbor School, спортивный комплекс DG TUSKERS CRICKET ARENA, супермаркеты Spinneys и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital. В 20 минутах на автомобиле расположены районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаковая архитектура Дубая Здание спроектировано в стиле модерна. Пастельная цветовая гамма. Фасад украшен крупными окнами и просторными балконами со стеклянными ограждениями. Функциональные пространства Планировками предусмотрены прихожая, спальня, гостиная, кухня открытого типа, ванная и балкон. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрена гардеробная комната. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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