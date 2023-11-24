ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Azizi Grand

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Dubai Sports City, West Gate Apartments, Uniestate Sports Tower

График платежей*

При бронировании

40%

395 200 AED
При оформлении договора

4%

39 520 AED
При передаче

60%

592 800 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 121
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2023
Старт продаж 1 кв. 2018
Фасад
Навесной фасад
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 121
Стоимость от 988 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 400 м
Средняя школа 9 км
Магазин 800 м

Описание

Современный проект в районе Dubai Sports City. Будьте в центре спортивной жизни Дубая и в то же время наслаждайтесь спокойствием в окружении ландшафтных садов и зеленых насаждений. Комплекс рассчитан на 431 апартамент с 1-2 спальнями, панорамным остеклением, большими балконами и террасами, откуда открывается вид на живописный горизонт Дубая. Недвижимость идеально подойдет как для семей с детьми, так и для самостоятельного проживания.

Резиденты смогут пользоваться удобствами международного уровня не выходя из дома. В комплексе собственный тренажерный зал, зона барбекю, SPA-центр, игровая площадка, бассейн, футбольное поле, ландшафтные сады. В пешей доступности находятся детский сад Victory Heights Foundation Stage, секция плавания Empire Aquatic. Чуть дальше расположены школа GEMS Founders School и супермаркет Grandiose. Развитая транспортная сеть Azizi Grand удачно расположен вблизи автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться до любой точки города. Остановки общественного транспорта Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand находятся в 15 минутах от комплекса. Близость к пляжу В 20 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Функциональные пространства В квартирах организованы общие зоны, где жители могут собраться всей семьей или с друзьями для совместного времяпровождения. В студиях и апартаментах с 1 спальней предусмотрены просторные балконы, а в апартаментах с 2 спальнями – террасы. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
121 предложение
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации