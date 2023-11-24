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Azizi Grand
График платежей*
40%395 200 AED
4%
60%592 800 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Сад
Площадка для барбекю
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Транспортная доступность
Описание
Современный проект в районе Dubai Sports City. Будьте в центре спортивной жизни Дубая и в то же время наслаждайтесь спокойствием в окружении ландшафтных садов и зеленых насаждений. Комплекс рассчитан на 431 апартамент с 1-2 спальнями, панорамным остеклением, большими балконами и террасами, откуда открывается вид на живописный горизонт Дубая. Недвижимость идеально подойдет как для семей с детьми, так и для самостоятельного проживания.
Резиденты смогут пользоваться удобствами международного уровня не выходя из дома. В комплексе собственный тренажерный зал, зона барбекю, SPA-центр, игровая площадка, бассейн, футбольное поле, ландшафтные сады. В пешей доступности находятся детский сад Victory Heights Foundation Stage, секция плавания Empire Aquatic. Чуть дальше расположены школа GEMS Founders School и супермаркет Grandiose. Развитая транспортная сеть Azizi Grand удачно расположен вблизи автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться до любой точки города. Остановки общественного транспорта Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand находятся в 15 минутах от комплекса. Близость к пляжу В 20 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Функциональные пространства В квартирах организованы общие зоны, где жители могут собраться всей семьей или с друзьями для совместного времяпровождения. В студиях и апартаментах с 1 спальней предусмотрены просторные балконы, а в апартаментах с 2 спальнями – террасы. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».Подробнее