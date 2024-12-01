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Binghatti Gardenia

1/1, 20 Street, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

20%

123 000 AED
При оформлении договора

4%

24 600 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

307 500 AED
При передаче

30%

184 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 86
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 86
Стоимость от 615 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 600 м
Средняя школа 1 км
Магазин 130 м
Медицинский центр 6 км

Описание

Современный проект, в котором сочетаются эстетика и гармония с природой. Замысловатые детали и продуманный дизайн помещений создают атмосферу изысканной роскоши — настоящий рай для жизни.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Из окон открывается панорамный вид на город. Интерьеры тщательно продуманы, чтобы создать атмосферу комфорта, изысканности и наслаждения. Раздвижные стеклянные двери и окна создают идеальный баланс между внутренним и внешним пространствами, сохраняя высокий уровень экологического контроля и функциональности. На территории находятся тренажерный зал, бассейны для детей и взрослых. В пешей доступности расположены детский сад Green Roots Nursery, магазины Classic Minimart и Bishoy Grocery, кафе Renee Cafe, аптека Life Pharmacy, парк JVC Community Park. Чуть дальше — торговый центр Circle Mall JVC, школы JSS International School и Nord Anglia International School, больница Neuro Spinal Hospital. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Знаковая архитектура Дубая Здание выделяется своей символичной архитектурой. Отдельные балконы интегрированы друг с другом, формируя общее сообщество. Такой мотив создает иллюзию, придающую статическому окружению здания динамичный характер. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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