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Binghatti Lavender

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 11, 2 Street, 4/2

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 91
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 91
Стоимость от 551 248 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 1 км
Магазин 300 м
Медицинский центр 2 км

Описание

Живите в гармонии: Binghatti Lavender в сердце Jumeirah Village Circle (JVC), представляющий собой истинный оазис спокойствия. Новый жилой комплекс — это настоящий символ комфорта и изысканности.

Будучи порождением талантливых мастеров из Binghatti Developers, создателей таких ярких проектов, как Binghatti Onyx и Binghatti Creek, Binghatti Lavender демонстрирует их стремление к совершенству. Каждый из апартаментов, будь то одно- или двухспальные, создан для того, чтобы предоставить своим жителям уютное убежище от городской суеты, при этом сохраняя близость ко всем прелестям Дубая. Здание комплекса — это искусство в чистом виде. Его архитектурные решения сочетают в себе изысканную эстетику и функциональность. Просторные интерьеры, дополненные панорамными окнами от пола до потолка, создают атмосферу света и пространства, делая каждую комнату яркой и воздушной. Не просто дом, а образ жизни Апартаменты в Binghatti Lavender не только красивы, но и удобны. Встроенные шкафы, просторные гостиные комнаты и гармоничные балконы, открывающие завораживающие панорамы на JVC, создают атмосферу домашнего уюта. Но Binghatti Lavender — это не просто дом, это целый мир возможностей для активного и комфортного отдыха. Разнообразие удобств на территории комплекса включает в себя все: от современных тренажерных залов до облагороженных зон для отдыха. Здесь также предусмотрены бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, а для безопасности жителей — круглосуточная охрана и продвинутая система пожаротушения.

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