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Binghatti Lavender
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Прогулочная зона
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Живите в гармонии: Binghatti Lavender в сердце Jumeirah Village Circle (JVC), представляющий собой истинный оазис спокойствия. Новый жилой комплекс — это настоящий символ комфорта и изысканности.
Будучи порождением талантливых мастеров из Binghatti Developers, создателей таких ярких проектов, как Binghatti Onyx и Binghatti Creek, Binghatti Lavender демонстрирует их стремление к совершенству. Каждый из апартаментов, будь то одно- или двухспальные, создан для того, чтобы предоставить своим жителям уютное убежище от городской суеты, при этом сохраняя близость ко всем прелестям Дубая. Здание комплекса — это искусство в чистом виде. Его архитектурные решения сочетают в себе изысканную эстетику и функциональность. Просторные интерьеры, дополненные панорамными окнами от пола до потолка, создают атмосферу света и пространства, делая каждую комнату яркой и воздушной. Не просто дом, а образ жизни Апартаменты в Binghatti Lavender не только красивы, но и удобны. Встроенные шкафы, просторные гостиные комнаты и гармоничные балконы, открывающие завораживающие панорамы на JVC, создают атмосферу домашнего уюта. Но Binghatti Lavender — это не просто дом, это целый мир возможностей для активного и комфортного отдыха. Разнообразие удобств на территории комплекса включает в себя все: от современных тренажерных залов до облагороженных зон для отдыха. Здесь также предусмотрены бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, а для безопасности жителей — круглосуточная охрана и продвинутая система пожаротушения.Подробнее