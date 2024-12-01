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Binghatti Orchid

92A, Nashwan Boulevard, District JVC 15, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

20%

271 700 AED
При оформлении договора

4%

54 340 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

679 250 AED
При передаче

30%

407 550 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 136
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2024
Этажность
27
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 136
Стоимость от 1 358 500 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Территория

Сад

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 400 м
Средняя школа 550 м
Магазин 180 м
Медицинский центр 6 км

Описание

Современный проект в семейном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Наслаждайтесь размеренным образом жизни вдали от городской суеты и в окружении живописной природы.

В комплексе представлено 303 резиденции, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Разнообразие типов квартир обеспечивает комфортное жилое пространство для каждого жителя. Отличительный дизайн каждой квартиры реализован без ущерба для практичности. Оснащенные современной сантехникой и мебелью, апартаменты являются идеальным выбором для семейной жизни. Раздвижные стеклянные двери и окна создают идеальный баланс между внутренним и внешним пространствами, сохраняя при этом высочайший уровень функциональности. В пределах 10 минут ходьбы находятся магазины VIVA Supermarket и Greens Minimart, аптеки LIFE Pharmacy и Supercare Pharmacy, школа JSS International School. Чуть дальше расположены торговый центр Circle Mall, рестораны Socialicious Restaurant и Cloud 10 Café. Особенность комплекса – экологичность Уникальный дизайн здания соответствует экологическим стандартам качества за счет создания тени, которая значительно сокращает количество энергии, требуемой для охлаждения жилых помещений. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект демонстрирует фирменный стиль Binghatti, в то же время сохраняя традиционные элементы ближневосточного искусства. Отдельные балконы переплетаются друг с другом, образуя единое сообщество. Интересный узор здания создает иллюзию, благодаря которой статичное окружение выглядит как динамичная картинка. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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