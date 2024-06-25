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Canal Front Residences
График платежей*
10%250 000 AED
4%
50%1 250 000 AED
40%1 000 000 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Сад
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Современный комплекс, пронизанный духом урбанизма, вблизи Dubai Water Canal. Сбавьте темп, насладитесь прохладным ветерком и окружающими видами, а также откройте для себя вечерние прогулки по набережной. Это отличная возможность сформировать глубокую связь с самим собой и природой.
Коллекция апартаментов с 1-3 спальнями и пентхаусов предлагает идеальные условия для размеренного образа жизни. Все лоты с панорамными окнами, балконом или террасой. Некоторые апартаменты дополнены рабочими кабинетами. Из окон открываются потрясающие виды на набережную, мост и парк Safa Park. На территории находятся бассейн, тренажерный зал, многофункциональное пространство и ландшафтные сады. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Horizon English School Dubai, Al Safa High School и JSS Private School, детский сад Happy Elephant International Nursery & Preschool, магазин Bin Nasser Grocery, больницы Al Ittihad Health Center и Smart Salem Medical Fitness Center, торговые центры Al Wasl Center и City Walk, рестораны SAVVA, Kaak Al Manara, Three by Eva и Forever Rose. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автотрассу Sheikh Zayed Road, который соединяет районы Jumeirah, Business Bay, Zabeel и Deira. До Dubai International Airport можно доехать за 27 минут. Функциональные пространства Все лоты представлены с полностью укомплектованными кухнями и ванными комнатами. Спальни укомплектованы встроенными шкафами, а кухни дополнены микроволновой печью, плитой и духовым шкафом. Ванные комнаты укомплектованы сантехникой. Надежный застройщик Meydan Group – девелопер, который развивает свои проекты как в жилом, так и в коммерческом секторах. Застройщик успешно реализует проекты с виллами, таунхаусами и апартаментами, а также недвижимость авиакомпании Emirates из 528 таунхаусов.Подробнее