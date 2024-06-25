ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Canal Front Residences

31, 55 Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

250 000 AED
При оформлении договора

4%

100 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 250 000 AED
При передаче

40%

1 000 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 6
Количество апартаментов 32
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2024
Старт продаж 4 кв. 2019
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Площадь участка 3025 м²
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 32
Стоимость от 2 500 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 300 м
Магазин 500 м
Медицинский центр 1 км
Море 4 км

Описание

Современный комплекс, пронизанный духом урбанизма, вблизи Dubai Water Canal. Сбавьте темп, насладитесь прохладным ветерком и окружающими видами, а также откройте для себя вечерние прогулки по набережной. Это отличная возможность сформировать глубокую связь с самим собой и природой.

Коллекция апартаментов с 1-3 спальнями и пентхаусов предлагает идеальные условия для размеренного образа жизни. Все лоты с панорамными окнами, балконом или террасой. Некоторые апартаменты дополнены рабочими кабинетами. Из окон открываются потрясающие виды на набережную, мост и парк Safa Park. На территории находятся бассейн, тренажерный зал, многофункциональное пространство и ландшафтные сады. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Horizon English School Dubai, Al Safa High School и JSS Private School, детский сад Happy Elephant International Nursery & Preschool, магазин Bin Nasser Grocery, больницы Al Ittihad Health Center и Smart Salem Medical Fitness Center, торговые центры Al Wasl Center и City Walk, рестораны SAVVA, Kaak Al Manara, Three by Eva и Forever Rose. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автотрассу Sheikh Zayed Road, который соединяет районы Jumeirah, Business Bay, Zabeel и Deira. До Dubai International Airport можно доехать за 27 минут. Функциональные пространства Все лоты представлены с полностью укомплектованными кухнями и ванными комнатами. Спальни укомплектованы встроенными шкафами, а кухни дополнены микроволновой печью, плитой и духовым шкафом. Ванные комнаты укомплектованы сантехникой. Надежный застройщик Meydan Group – девелопер, который ​​развивает свои проекты как в жилом, так и в коммерческом секторах. Застройщик успешно реализует проекты с виллами, таунхаусами и апартаментами, а также недвижимость авиакомпании Emirates из 528 таунхаусов.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
32 предложения
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации