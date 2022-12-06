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Cedar at Creek Beach

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District

График платежей*

При бронировании

10%

204 589 AED
При оформлении договора

4%

81 836 AED
До даты ввода в эксплуатацию

80%

1 636 710 AED
При передаче

10%

204 589 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 4
Количество апартаментов 34
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2026
Этажность
7, 9, 7, 9
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 34
Стоимость от 2 045 888 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа 6 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 4 км

Описание

Современный проект в самом сердце Dubai Creek Harbour с выходом на набережную Creek Beach. Просыпайтесь с видами на голубое небо, живописные пейзажи и ландшафтный парк. В комплексе представлено 272 апартамента с 1-3 спальнями. Просторные балконы и террасы наполнены большим количеством естественного света. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами.

Жителям доступен роскошный образ жизни: городские площади, бассейн, фитнес-центр, зона барбекю, пространства для бизнес-встреч и работы, пышная лужайка и детская площадка. За 5-10 минут можно доехать до больницы Nadd Al Hammar Health Center, торгового центра Dubai Festival City Mall, супермаркета Geant Express, кафе Caffe Divino Dubai Creek Harbour и Aqaya Dubai, детского сада Maple Bear Nursery Creek Harbour, школы Universal American School. Живите в окружении природы До заповедника дикой природы Ras Al Khor можно добраться за 7 минут. Вокруг острова находится множество достопримечательностей, включая пристань для яхт Creek Marina, островной парк и несколько набережных. Функциональные пространства Планировками апартаментов предусмотрены гардеробные, гостиная, столовая, прачечная. В апартаментах с 3 спальнями дополнительная комната для прислуги с ванной. Установлены встроенные шкафы. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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